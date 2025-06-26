Актера Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Актер театра и кино Михаил Боярский обратился в одну из клиник Санкт-Петербурга для обследования в отделении сосудистой кардиологии. По предварительной информации, госпитализация носит плановый характер. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, что недавно 73-летний артист получил травмы во время спектакля в театре Ленсовета — в результате падения у него диагностировали перелом ребра и ушиб грудных позвонков.

На данный момент официальных комментариев о состоянии здоровья народного любимца не поступало. Поклонники надеются, что нынешнее обследование связано с плановой диагностикой после перенесенных травм.

Напомним, что 73-летний Боярский не жаловался на проблемы с сердцем, продолжая активную творческую деятельность. Официальные представители артиста пока не комментируют ситуацию.

Ранее мы писали о том, что певец Юрий Антонов госпитализирован в Москве с сердечным заболеванием. Позже его представитель вышел на связь и опроверг эту информацию, а сам звезда признался, что отдыхает и кормит уток.