Пролежал несколько дней: народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы

Врачи оказали всю необходимую помощь народному артисту РСФСР Василию Ливанову. Звездный пациент пролежал в медицинском учреждении несколько дней, после чего его состояние улучшилось.

О выписке актера сообщил Telegram-канал 112. По данным источника, Ливанов оказался в больнице несколько дней назад. А сегодня, 18 ноября, поступила информация о прекращении стационарного лечения.

О госпитализации Ливанова стало известно еще 13 ноября. В СМИ рассказали, что артиста экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести с анемией. Он не мог самостоятельно передвигаться. Подробности случившегося не приводились.

Ранее народный артист России Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Знаменитость попала в больницу с воспалением легких. Сначала телеведущий лежал в реанимации, а затем его перевели в обычную палату.