«Помогли ему талант и коллектив»: Владимир Машков объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Владимир Машков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар».

Председатель Союза театральных деятелей России нашел объяснение, почему исполнителя второстепенной роли в фильме «Анора» номинировали на международную премию. По словам Владимира, Юра отличается от многих артистов своей уникальной и талантливой игрой в кинолентах.

Кроме того, Машков заявил, что на получение «Оскар» выдвигают актеров из других стран только при условии, если они заслужили популярность и призвание у себя на родине.

Владимир считает, что номинация Борисова стала еще одной возможностью обратить внимание других стран на Россию как на «величайшую кино и театральную страну».

«Помогли Юре Борисову его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — сказал Машков в беседе с изданием ТАСС.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за его роль Ивана в фильме Шона Бейкера «Анора».

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов рассказал об увлечениях дочерей и своих страхах.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце подшутила над Сашей Петровым после успеха Юры Борисова в «Голливуде».