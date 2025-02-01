Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Оскар». Для кого-то и его коллег это повод для восхищения, а для кого-то — шутки. Как, например, Агата Муцениеце опубликовала ироничный пост, в котором прошлась по Александру Петрову, передает «7Дней.ru».

В Сети до сих пор гадают, в чем секрет покорения «Голливуда». Некоторые видят его в сияющей лысине. Муцениеце использовала это для шутки в отношении коллеги по цеху. Она написала в своем блогер, что шевелюра дает небольшой шанс на успех в американской индустрии.

«Шевелюра + любое имя, кроме Юры, = 5% на получение роли в Голливуде», — написала Агата, сопроводив пост фотографиями Петрова, Борисова и Юрия Колокольникова.

Ранее стало известно, какую сумму алиментов получает Муцениеце от бывшего супруга Павла Прилучного. Актриса выплачивают на содержание двух детей 370 тысяч рублей в месяц.