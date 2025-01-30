Российский актер Юра Борисов рассказал об увлечениях дочерей и своих страхах в эфире шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Вместе с ним в студии побывали Марфа и Акулина.

Дети знаменитости растут творческими людьми. Они занимаются рисованием. Младшая посещает уроки балета, а старшая пробует себя в актерстве.

«Я сейчас репетирую роль маленькой Бабы-яги», – поделилась 10-летняя Марфа и поприветствовала слушателей голосом своей героини.

В карьере Юры Борисова было много ролей, но запоминающейся оказалась работа в фильме «Сто лет тому вперед». Там он сыграл злодея.

«После этой роли действительно некоторые одноклассницы девочек стали меня опасаться. Так я понял обратную сторону медали, когда играешь отрицательного персонажа», – признался артист в эфире Детского радио.

Также звезда рассказал, что в детстве боялся темноты и одиночества. Но со временем ему удалось справиться со страхами.

«Я боюсь тоже темноты, оставаться одной, как папа», – призналась Акулина, а Марфа ее поддержала.