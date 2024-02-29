«Ты себя в зеркало видел?»: Ольга Бузова посмеялась над бывшим мужем Ксении Бородиной

Телеведущая Ольга Бузова посмеялась над новым образом бывшего мужа коллеги Ксении Бородиной. Не так давно бизнесмен Курбан Омаров отрастил бороду и волосы, за счет чего стал выглядеть брутальнее, и продемонстрировал себя в этом имидже в шоу ТНТ «Это нормально?».

Одной из тем выпуска проекта стали ласковые слова в романтических отношениях. Ольга поинтересовалась у предпринимателя, как его называет возлюбленная наедине. И, не дождавшись ответа, начала подшучивать над ним. Она отметила, что милые прозвища в принципе не особо подходят Омарову.

«Ты уже не «зая». Как к тебе обращается любимая? Милый? Да какой ты милый! Ты себя в зеркало видел?» - заявила Бузова.

Как выяснилось, в семье бизнесмена действительно нет никаких «заек» и «котиков». Он в основном зовет Валерию по имени или «малышка».

Напомним, что Курбан Омаров начал официально встречаться с нынешней избранницей после развода с Ксенией Бородиной. Сама телеведущая заявляла, что на протяжении всего брака была вынуждена мириться с изменами мужа. Новая же невеста утверждает, что ничего подобного за предпринимателем не замечает, и он верен ей. Совсем скоро они должны будут пожениться.

Ранее Ольга Бузова высказалась о кормлении грудью в общественных местах.