«Должна подсушиться»: Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой с лишним весом

Тренер Этери Тутберидзе считает, что у Камилы Валиевой есть проблемы с лишним весом. Тренер по фигурному катанию поделилась мнением в эфире зарубежного канала NHK.

В январе 2024 года стало известно о дисквалификации Камилы Валиевой. Спортсменку обвинили в приеме допинга и лишили всех титулов. Тренер Камилы считает, что ей не стоит окончательно уходить из спорта. При этом Этери отметила, что Валиевой нужно решить проблемы с лишним весом и «подсушиться».

«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — цитирует RT высказывание Тутберидзе из нового интервью.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет выступать в ее шоу после дисквалификации. Подробности смотрите в этой новости.

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