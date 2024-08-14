«Помогаю как могу»: Лера Кудрявцева перевела деньги на помощь курским беженцам

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что перевела деньги на помощь эвакуированным жителям Курской области. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Сегодня перевела деньги на помощь беженцам из Курской области. Меня спрашивают, почему я ничего не пишу про Курск. Ребят, я не знаю, что писать. Про обстановку пишут военкоры. А я просто помогаю как могу. И сочувствую, и жалею, и ужасаюсь», - написала артистка.

Знаменитость также уточнила, что 16 августа планирует навестить курских детей-беженцев.

Незадолго до этого мы писали, что блогер Ида Галич помогла собрать 7 млн рублей для жителей Курской области.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева раскритиковала замедление YouTube в России. По словам телеведущей, от закрытия видеохостинга пострадают даже те, кто никогда не смотрел политические ролики.