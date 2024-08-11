«Зачем вы усложняете жизнь?»: Лера Кудрявцева осудила замедление YouTube в России

Ведущая Лера Кудрявцева раскритиковала замедление YouTube в России. Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.

Несколько недель назад Роскомнадзор объявил о замедлении видеохостинга YouTube на территории России. Официальный орган сообщал, что это происходит из-за проблем с оборудованием Google. Однако позже в компании заявили, что ограничение доступа к сайту происходит не из-за технических неполадок или действий со стороны Google.

Замедление сайта прокомментировала телеведущая Лера Кудрявцева. По ее словам, от закрытия видеохостинга пострадают и те, кто никогда не смотрел политические ролики.

«Закрывая Ютуб — вы закрываете большую жизнь огромного количества людей, которые не интересуются политикой. От рецептов, музыки, сада-огорода и огромное количество другой полезной информации», — написала она.

В итоге Кудрявцева рассказала, что многие научатся обходить ограничения.

«Да, все будет через VPN. Зачем вы усложняете жизнь обычных людей?» — задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube.