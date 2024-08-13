Блогерша Ида Галич помогла собрать 7 млн рублей для жителей Курской области. Об этом стало известно в соцсетях.

Несколько дней назад в соцсетях Ида Галич выложила реквизиты благотворительных организаций, помогающих жителям Курской области. Она также рассказала, что перевела миллион рублей от себя лично. В комментариях многие поклонники и звезды поблагодарили ее за помощь в распространении информации о сборе.

Так, благодаря Галич, в фонд перечислили деньги Лолита Милявская, Яна Рудковская и еще сотни обычных граждан нашей страны.

В итоге блогерша сообщила, что за несколько дней удалось собрать порядка 7 миллионов рублей.

«Очень много людей откликнулось. Для пострадавших жителей Курска и Курской области удалось собрать 7 миллионов рублей. Спасибо», — написала она в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что 34-летняя телеведущая Ида Галич отказалась устраивать большую и пышную свадьбу.