«Помогал своей стране»: Денис Майданов рассказал о поездках Левкина в зону СВО

48-летний певец Денис Майданов рассказал, как Владимир Левкин ездил в зону СВО. Об этом сообщает NEWS.ru.

19 ноября в Москве состоялись похороны Владимира Левкина. Проститься с музыкантом пришли многие звезды, в том числе и Майданов. Во время траурной церемонии Денис назвал умершего настоящим артистом и рассказал про его поездки в зону СВО, госпитали и пункты временного размещения беженцев.

«Не каждый артист ездит в зону СВО. Этим занимался Володя, посещая и зону СВО, и госпитали, и пункты временного размещения беженцев. Он делал то, что сейчас должен делать нормальный, настоящий артист», — высказался Майданов.

Также артист считает, что в Левкине уживались два человека: первый — «лирический герой», который покорил публику в 90-е, второй — «настоящий мужчина».

«В общем, помогал своей стране именно так, как должен помогать настоящий артист», — резюмировал Денис.

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Также сообщалось, что участник группы «На-На» раскрыл подробности смерти Левкина.