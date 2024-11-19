«За два дня сгорел»: участник группы «На-На» раскрыл подробности смерти Левкина

56-летний певец Вячеслав Жеребкин заявил, что Владимир Левкин «сгорел за 2 дня». Об этом сообщает The Voice.

19 ноября состоялись похороны Владимира Левкина, с которым пришли проститься многие звезды, в том числе и группа «На-На». Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин приехали на кладбище с красными розами и заявили о потрясении от смерти коллеги. Жеребкин был убежден, что Левкин уже победил болезнь и его жизни ничего не угрожает. Он не догадывался о наличии проблем у умершего.

«Никакой тени сомнения не было, что у него плохо со здоровьем. Он носил очки, но мы думали, что это какой-то имидж, образ. До последнего дня я следил за его социальными сетями. Он ходил на мероприятия, выступал, не лежал в больницах, был очень активен. И буквально за два дня сгорел», — высказался артист.

По словам Вячеслава, они редко виделись с умершим, но всегда общались на светских мероприятиях.

Ранее сообщалось, что вдова и дочери Владимира Левкина не сдержали слез у белоснежного гроба певца. Подробности читайте в этой новости.