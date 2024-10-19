«Помню свои ощущения»: Алсу рассказала о самом запоминающемся концерте за всю историю карьеры

Артистка рассказала о самом запоминающемся выступлении за все время своей карьеры.

Алсу рассказала о своем самом первом сольном концерте. Им оказался концерт, который состоялся в день ее семнадцатилетия на городской площади родного города Бугульма. Тогда артистке пришлось выступить впервые и уже перед большой аудиторией, которая состояла из 100 тысяч зрителей.

Алсу также поделилась, что до сих пор помнит те эмоции, которые она тогда испытала и подчеркнула, что сейчас она их тоже их проживает. По словам певицы, даже спустя 25 лет сольной карьеры она все еще испытывает волнение и трепет перед выходом на сцену из-за своей большой ответственности, ведь очень важно, чтобы все прошло идеально.

«Самый запоминающийся из такого раннего — это день моего семнадцатилетия в моем родном городе Бугульма. На городской площади собралось около 100 тысяч зрителей, это было незабываемо. У меня до сих пор сохранились записи того выступления. Ну вот я даже помню свои эти ощущения. Они были примерно такими же, как и сегодня», — рассказала Алсу в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, к списку лучших концертов артистка добавила и выступление, которое было в подмосковном городе Зеленоград, но его подробности раскрывать не стала.

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