«Этот год надо пережить»: Наташа Королева высказалась о разводах Алсу и SHAMAN

Преобразившаяся после похудения певица Наташа Королева посетила День рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце в мини-платье. В беседе с журналистами артистка поделилась эмоциями о недавней свадьбе сына и высказалась о разводе знаменитостей в этом году. Об этом сообщает Kp.ru.

21 августа 22-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип женился. Избранницей молодого человека стала 23-летняя танцовщица Мелисса Волынкина. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы певицы и танцора — они зарегистрировали брак в этот же день 21 год назад.

На мероприятии артистка рассказала о торжестве и заявила, что они «великолепно, прекрасно погуляли». После свадьбы Наташа Королева отправилась вместе с молодоженами на Мальдивы, где даже успела поплавать с акулами.

«Я примазалась к молодоженам и с подружкой решила психануть и поехала. Они пригласили с собой. Я решила не отказываться. Плавать с акулами было страшно. Смотрю видео и понимаю, что была, наверное, не в себе», — поделилась певица.

Кроме того, Наташа Королева прокомментировала череду разводов знаменитостей в этом году. Так, летом разошлась с мужем певица Алсу, а недавно стало известно о разрыве певца Ярослава Дронова, больше известного как SHAMAN, с супругой.

«2024-й год — кармический, говорят, девочки. Так что берегите себя. Разводы, болячки, всякие траблы. Они просто выходят наружу. Надо этот год пережить, так что будьте аккуратны», — высказалась Наташа Королева.

Ранее мы писали о том, что Алсу раскрыла, что помогло ей пережить тяжелый развод.