«Я пою для тебя»: Алсу на сольном концерте в Москве представила главного мужчину в жизни

Певица Алсу на концерте в сопровождении симфонического оркестра, прошедшем в Москве, представила главного мужчину в жизни. Артистка обратилась к восьмилетнему сыну Рафаэлю со словами «я пою для тебя сегодня». Мальчик впервые был на выступлении матери.

Подробности приводит mk.ru.

Алсу отыграла два концерта, хотя изначально планировался один сольник. На оба вечера все билеты были проданы.

На концерте артистка исполнила главные хиты – зрители пели вместе с ней. В зале находился главный мужчина в жизни Алсу.

«Сегодня в зале присутствует мой сын. Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня», - произнесла она.

После выступления Алсу рассказала, что сын был «рад и счастлив» - он знает все мамины песни.

«Но на концерте присутствовал первый раз. Сегодня он был мой главный зритель», - поделилась Алсу.

Она затронула и тему развода. Алсу призналась – сообщения от поклонников в соцсетях давали силы и помогали ранам зажить намного быстрее.

Ранее Алсу раскритиковала свою фигуру и заявила о наличии «жирных складок».