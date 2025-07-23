«Помирились?»: жена Антона Батырева ответила на вопрос о воссоединении с актером

Анна Савельева ответила, вернулась ли она с ребенком к Антону Батыреву. Жена актера поделилась подробностями личной жизни в соцсети.

Весной 2025 года Анна объявила о расставании с Антоном. Супруга актера не стала называть причин разрыва, но уточнила, что он был не готов меняться ради семьи. Савельева не побоялась уйти от актера с маленьким сыном и попросила подписчиков не спрашивать про семейный конфликт. Однако вопросов избежать не удалось.

Несколько недель Анна провела с сыном в Сочи. Оказалось, что в то же время там был и актер. Подписчики подумали, что супруги воссоединились и поинтересовались об этом у Анны. Однако Савельева опровергла домыслы.

«Помирились? Батырев тоже в Сочи был, по крайней мере, 13-го числа», — написали подписчики.

«Ну был и хорошо, совпало так», — ответила Анна.

Отметим, что сам актер по-прежнему не комментирует расставание с женой.

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