«Помирились?»: жена Антона Батырева ответила на вопрос о воссоединении с актером
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Анна Савельева ответила, вернулась ли она с ребенком к Антону Батыреву. Жена актера поделилась подробностями личной жизни в соцсети.
Весной 2025 года Анна объявила о расставании с Антоном. Супруга актера не стала называть причин разрыва, но уточнила, что он был не готов меняться ради семьи. Савельева не побоялась уйти от актера с маленьким сыном и попросила подписчиков не спрашивать про семейный конфликт. Однако вопросов избежать не удалось.
Несколько недель Анна провела с сыном в Сочи. Оказалось, что в то же время там был и актер. Подписчики подумали, что супруги воссоединились и поинтересовались об этом у Анны. Однако Савельева опровергла домыслы.
«Помирились? Батырев тоже в Сочи был, по крайней мере, 13-го числа», — написали подписчики.
«Ну был и хорошо, совпало так», — ответила Анна.
Отметим, что сам актер по-прежнему не комментирует расставание с женой.
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