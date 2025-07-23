«Она у меня умничка»: рэпер Дава высказался об изменах в браке с Мари Краймбрери

Рэпер Дава рассказал, можно ли его спровоцировать на ревность. По его словам, он переживает из-за измен, если появляется повод. Но певице Мари Краймбрери он полностью доверяет. Об этом исполнитель сообщил в эфире шоу «1+1» на «Новом радио».

Дава отметил — если девушка специально флиртует с другими мужчинами и пытается вызвать ревность, ему это не нравится. Такое поведение любимой его расстраивает. Однако сейчас рэпер находится в здоровых отношениях, и жена не поступает подобным образом.

«Слава Богу у меня жена адекватная в этом плане, она никогда не дает поводов, я всегда ей доверяю в этом плане, за что ее очень сильно люблю. Она у меня умничка. Видеться можно по-разному, если ты видишься и у тебя какие-то другие подтексты, то да... А когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своем муже, то вам все остальное вообще по барабану», - поделился артист.

На Мари Краймбрери Дава женился в начале 2025 года после нескольких лет отношений. Сначала пара рассекретила беременность, а после звезды тайно расписались. Свадьба прошла в кругу самых близких людей. Ребенка певица родила в середине мая.

Ранее Ольга Бузова поздравила бывшего возлюбленного Даву с рождением дочери.