«Не новичок в семейных бурях»: почему четвертый брак Антона Батырева не привел к счастливому финалу

Весной 2025 года четвертая жена Антона Батырева сообщила, что ушла от него с маленьким ребенком. Анна Савельева не стала называть причин расставания, но уточнила, что актер был не готов меняться ряди семьи. Сам Антон молчит и не комментирует ситуацию. Психолог Станислав Самбурский обратил внимание, что у Батырева уже не первый брак разваливается. По мнению эксперта, актер выстраивает отношения по одному сценарию, в котором нет счастливого финала. Также в беседе с сайтом «Страсти» он предположил, что Антон не готов к партнерству и не умеет открыто говорить о чувствах. Вероятно, именно это мешает ему в семейной жизни.

«Проблема не в браке. Проблема в сценарии, по которому мы его строим. Есть такой психологический термин — паттерн самосаботажа. Проще говоря, это бессознательная склонность снова и снова строить отношения по модели, которая неизбежно ведёт к разрыву. Не из вредности, а потому что иначе человек не умеет. Потому что этот шаблон — привычный, знакомый, безопасный даже в своей разрушающей предсказуемости», — высказался психолог.

Батырев — сильный, харизматичный, внешне уверенный мужчина. Неудивительно, что он привлекает многих женщин: он излучает силу, стабильность и ресурсность — инстинктивно такие мужчины кажутся способными защитить, обеспечить, «утащить в безопасную пещеру». Но то, что привлекает в начале, не всегда работает в долгую — особенно если за фасадом нет эмоциональной доступности и готовности к настоящему партнёрству.

Анна Савельева призналась: «Я была вынуждена уйти. Люди не меняются». По словам психолога, Анна права: люди меняются только если сами хотят, а не по просьбам, ультиматумам или под угрозой ухода.

Также эксперт обратил внимание на разницу в возрасте между супругами. Анна младше Антона на 15 лет, и в отношениях она искала не мужа, а отца.

«Разница в 15 лет — это не только про возраст, но и про стадии жизни. Антон — уже давно мужчина, а Анна – всё ещё девочка, которая ищет не мужа, а папу. В таком союзе мужчина ждёт зрелых решений и поступков, в женщина хочет только заботы и не готова выступать равным партнёром в браке. В результате оба разочарованы. Анна только входит во взрослую жизнь. У неё первый брак, первый ребёнок, первый серьёзный кризис. А у Антона — это уже четвёртая попытка. И, возможно, у него нет внутреннего ресурса объяснять, ждать, вести за собой. Он не новичок в семейных бурях. Он, скорее всего, уже на автомате распознаёт, когда «всё идёт не туда», и интуитивно выходит из отношений, не вступая в бой. Анна, напротив, могла ещё верить, что «всё можно исправить», но не получила обратной связи. Так и расходятся те, кто даже не успел построить по-настоящему общее, потому что находились на разных этажах одного и того же дома под названием «семья». Сложно быть в браке, если ты, как Антон, всегда на съёмках, в дороге, в работе. Ещё сложнее, если не привык обсуждать чувства, а тебя об этом просят», — резюмировал Самбурский.