«Помешает погрузиться в мой фильм»: Сарик Андреасян отказался снимать Марата Башарова у себя в кино

Сарик Андреасян признался, что никогда не снимет Марата Башарова у себя в кино.

Режиссер сообщил, что он не всех актеров готов пригласить в свои проекты. оказалось, что у Андреасяна есть свой черный список звезд, куда входит и телеведущий.

Сарик объяснил свое решение тем, что Марат известен скандальными историями, когда он поднимал руку на своих избранниц. По словам режиссера, он не готов поступаться собственными принципами. Кроме того, ему бы не хотелось, чтобы зрители вспомнили о скандалах и конфликтах, смотря его кино.

«Я не снимаю Марата Башарова. Не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, вспоминал, как он бьет жен. Это помешает погрузиться в мой фильм. Вторая причина: приглашая этого артиста, я как будто бы поддерживаю его. Есть недопустимые вещи. Современный мир сделал так, что нам нужно считаться с личной жизнью человека», — пояснил Андреасян в интервью Елене Ханге.

Кроме того, Сарик не стал скрывать и другие запретные имена в его списке: в него также попали Никита Джигурда и Анастасия Волочкова, несмотря на большую популярность. По словам режиссера, он старается тщательно оберегать свою репутацию, ведь любое неправильное решение может настроить общество против него самого.

Ранее мы писали о том, что Егор Кончаловский после заявлений Андреасяна назвал имя одного из самых коммерческих режиссеров.

Также сообщалось, что пославший студентов Сарик Андреасян вышел на связь после скандала в колледже.