НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 марта 2025, 13:13
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Егор Кончаловский после заявлений Андреасяна назвал имя одного из самых коммерческих режиссеров

Егор Кончаловский назвал Андрея Тарковского коммерческим режиссером.
Егор Кончаловский после заявлений Андреасяна назвал имя одного из самых коммерческих режиссеров

© Ivanov Sergey/East News

Российский режиссер Егор Кончаловский назвал своего коллегу Андрея Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров.

Он пояснил, что никто не сможет ответить на вопрос о том, что такое авторское кино, так как грань с коммерческими фильмами очень «тонкая и размытая».

«Один из самых коммерческих режиссеров, например, Андрей Тарковский. <…> Когда я учился в университете, в кинотеатрах шли авторские фильмы, и там все время крутили Тарковского», - сказал Кончаловский в беседе с ТАСС.

Как уточнил режиссер, его мнение основано на том, что фильмы Андрея Тарковского собирают кассу до сих пор.

Ранее режиссер Сарик Андреасян поспорил со студентами московского колледжа, заявив о ненависти к Андрею Тарковскому и авторскому кино. Из-за слов режиссера разгорелся большой скандал, но он не отказался от своего мнения.