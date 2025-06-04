«Реагируют так, как их научили»: психолог объяснила поведение дочки Киркорова в Сети и в школе

13-летняя дочь Филиппа Киркорова нередко сталкивается с критикой из-за своего поведения в школе и в соцсети. Находясь на обучении за рубежом, Алла-Виктория нарушает дисциплину, а в личном блоге выкладывает пародии на отца. Психолог Анастасия Волуева считает, что истерики и провокационное поведение подростка связано с отсутствием мамы. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

По словам психолога, на певце лежит большая ответственность: ему приходится компенсировать отсутствие материнской фигуры и поддерживать детей.

«Дочь Алла-Виктория переживает подростковую травму и отсутствие матери. Ее истерики могут быть реакцией на смерть деда и стресс от разлуки с матерью. В подростковом возрасте особенно важна стабильная эмоциональная поддержка, которую она получает от отца. В семье присутствуют дети с разными потребностями: дочь нуждается в признании своих чувств, сын — в ощущении безопасности и доступности отца. Отсутствие материнской фигуры создает вакуум поддержки, особенно острый в период горя. Это добавляет стресса Филиппу, который вынужден компенсировать дефицит», — пояснила Анастасия.

Нужно отметить, что отсутствие матери в жизни ребенка, особенно в подростковом возрасте, может оказывать значительное влияние на его эмоциональное и психологическое развитие. Во-первых, у ребенка может сформироваться обида и недоверие к миру. То есть девочки, выросшие без матери, могут испытывать глубокое чувство обиды, которые со временем трансформируются в недоверие к окружающему и повышенную требовательность к социуму. Это способно проявляться в сложностях в межличностных отношениях и стремлении к самодостаточности. Дальше — вероятно нарушение самооценки и эмоциональной нестабильности. Отсутствие материнской любви и поддержки может привести к снижению самооценки, повышению тревожности и эмоциональной нестабильности. Такие подростки могут испытывать трудности в выражении и понимании своих эмоций, что, конечно же, влияет на их социальную адаптацию. Третий фактор – это трудности в установлении привязанности.

Помимо этого, эксперт убеждена, что публичная жизнь становится дополнительным стрессом для детей Филиппа и влияет на их поведение.

«Постоянное внимание СМИ затрудняет приватное переживание утраты и добавляет давление на всех, особенно на детей. Они реагируют так, как их научили, и не имеют другого выбора», — резюмировала психолог.