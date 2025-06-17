Дочь Александра Малинина Устинья посетила скачки и сравнила себя с Кейт Миддлтон

Дочь певца Александра Малинина Устинья посетила скачки в английском городе Аскот. Девушка сравнила себя с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которую ждут на Royal Ascot в этом году.

Устинья опубликовала фото в образе, похожем на наряд Миддлтон. Она позировала в платье в горошек, широкополой шляпе в черно-белой гамме. На снимке принцесса была одета в похожее платье, но в светлых тонах. Шляпа тоже несколько отличалась – в верхней части виднелись белые цветы. Хотя копия оказалась не точной, к оригиналу она все-таки близка.

В первый день скачки Royal Ascot открыли король Карл III с супругой Камилой. Монарх произнес: «Мы рады приветствовать вас на Royal Ascot, где нас ждет еще одна неделя скачек высочайшего уровня, привлекающая участников и зрителей со всего мира».

Ранее сообщалось, что Устинья перестала появляться на публике с женихом, британцем по имени Зак. Появились слухи о разрыве помолвки.