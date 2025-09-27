Получившая запрет на выезд с Украины Верка Сердючка нашлась в Испании в компании Панина*

Шоумен Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, смог выехать за пределы Украины. Он выступил на частной вечеринке в Испании.

В Сети разошлись видеоролики, на которые обратил внимание Telegram-канал Russian Fox. На кадрах Верка Сердючка выступает на сцене и обращается к зрителям на украинском языке. При этом танцоры и музыканты были одеты в черные футболки с антироссийскими надписями на английском языке.

Поддержать украинского артиста приехал проживающий в США актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Напомним, Данилко весной этого года получил запрет на выезд с Украины, так как имеет призывной возраст. Ему пришлось отменить гастрольный тур по странам Европы. Тогда артист назвал сложившуюся ситуацию «абсурдной», однако подчинился властям.

Ранее 51-летний Данилко оказался в центре скандала после того, как исполнил в Киеве несколько песен на русском языке. Певец язвительно ответил на претензии Уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

