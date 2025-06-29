«Забыли про войну Израиля с Ираном»: Сердючка высмеяла скандал с исполнением русских песен

51-летний артист Андрей Данилко, известный по псевдониму Верка Сердючка, оказался в центре скандала после того, как исполнил в Киеве несколько песен на русском языке. Певец язвительно ответил на претензии Уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя.

Креминь поднял шумиху после выступления Сердючки, организовав собственное расследование. Исполнитель хита «Все будет хорошо» не стал молчать и высказался по поводу произошедшего на своем концерте в Одессе.

«Для наших омбудсменов… Меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном», — сказал артист аудитории, после чего спел отрывок композиции на украинском.

Напомним, после концерта с участием Данилко языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень написал заявление в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности. «Русскоязычным песням не место в украинской столице», — сказал чиновник.

Однако представители Сердючки отвергли все обвинения в адрес артиста и заверили, что он общался со зрителями не на русском языке, а на «своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью образа».

Также продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Верка Сердючка хорошо знает украинский язык.