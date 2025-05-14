«Все давно понял по поводу украинского режима»: европейские гастроли Верки Сердючки могут вновь отменить

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, анонсировал европейский тур в Германии, Испании и Дании. При это ранее он уже получил запрет на выезд с Украины, так как имеет призывной возраст.

По словам продюсера Леонида Дзюника, он продолжает поддерживать общение с Данилко после 2022 года, однако в последнее время артист предпочитает отвечать на вопросы в личных сообщениях смайликами, избегая прямого диалога

«Я подумал, что ему неудобно говорить о случившемся. Его тур, конечно, может оказаться под угрозой. Я думаю, что Андрей все давно понял по поводу украинского режима. Он, так сказать, «рад бы в рай, да грехи не пускают». Он заложник своего выбора», - сказал Дзюник в беседе с Абзацем.

В начале марта Данилко уже пришлось переносить концерты в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге из-за запрета на выезд за пределы Украины. Тогда он назвал сложившуюся ситуацию «абсурдной», однако подчинился и выступления отменил.

Напомним, после после скандального высказывания на «Евровидении» в 2014 году Данилко потерял возможность выступать в России. Артист хотел хайпануть, зная о националистических настроениях в Европе, и со сцены произнес роковую фразу «Раша, гудбай». После он попытался оправдаться и заявил, что произнес «Лаша тундбай», однако ему не поверили.

Ранее Верка Сердючка, дал концерт в Днепре. Во время выступления исполнитель хита «Все будет хорошо!» спел несколько песен на русском языке, вызвав недовольство у публики. Один из зрителей не постеснялся высказать свои претензии артисту. В конце июня 2024 года артист уже пел на русском языке в одном из клубов Одессы. После его раскритиковали украинцы, и Данилко отменил концерт в поддержку ВСУ.