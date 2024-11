Получившая гражданство Франции фигуристка Лопарева оправдалась за вырезанную фразу о русских в ритм-танце

Выступающая за Францию в танцах на льду фигуристка Евгения Лопарева объяснила исчезновении фразы о русских из песни во время выступления на турнире в Варшаве.

Напомним, во время проката фраза oh, those Russians («ох уж эти русские») из песни группы Boney M была неожиданно заменена на oh, those dancers («ох уж эти танцоры»).

«Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути из Таллина в Варшаву. Мы даже не успели это обсудить с монреальской академией», — сказала Лопарева в беседе с порталом Sports.Ru.

Она пояснила, что после выступления в Таллине судьи намекнули ей, что фразу о русских следует срочно убрать из музыкального сопровождения.

При этом Лопарева заверила, что на финале Гран-при в Гренобле прозвучит оригинальная композиция.

Евгения Лопарева родилась в Москве. Она представляла Россию в паре с Алексеем Карпушовым до 2017 года. Перед началом сезона 2018/2019 Лопарева объединилась с фигуристом из Франции Жоффре Бриссо. В 2022 году она получила французское гражданство.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев призвал не называть предателем уехавшую в Испанию двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.