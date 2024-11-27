«Не предатель, а герой»: Дмитрий Губерниев высказался об уехавшей в Испанию Елене Исинбаевой

Журналист Дмитрий Губерниев призвал не называть предателем уехавшую в Испанию двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.

«И еще раз обозначу свою позицию и позицию всех нормальных людей. Елена Исинбаева не предатель, а герой спорта - российского и мирового», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Свое мнение журналист подкрепил эмодзи, показывающим язык.

Напомним, в 2023 году Елена Исинбаева назвала полученные ею награды и воинское звание майора от спортивного общества ЦСКА формальностью. Кроме того, спортсменка удалила из своего блога совместное фото с президентом России Владимиром Путиным и вместе с семьей переехала на Тенерифе (Испания), где у нее есть недвижимость.

С 2016 по 2024 год Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что Исинбаева отстранилась от принадлежащего ей благотворительного фонда в России. У спортсменки пропал интерес к нему после переезда за границу.