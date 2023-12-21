«Получилось, как получилось»: Собчак высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандальную «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Соответствующий пост она разместила в личном Telegram-канале.

«Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой - это их личное дело», - заявила Собчак.

Журналистка отметила, что мир несправедлив, и пока где-то случаются вооруженные конфликты или голодают дети, в другом месте пьют шампанское. Знаменитость добавила, что «никакой траур не может длиться вечно».

Ранее певица Лолита Милявская оправдала «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Артистка уточнила, что дресс-код мероприятия был ироническим, а на самой вечеринке не было ни одного полностью голого гостя.

В то же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала к бойкоту Насти Ивлеевой и гостей «голой» вечеринки.