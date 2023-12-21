Певица Лолита оправдала «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в Москве

Известная певица Лолита Милявская высказалась по поводу скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как призналась артистка, некоторые гости мероприятия подходили к выбору наряда «с иронией». Звезда уточнила, что дресс-код был ироническим, а на самой вечеринке не было ни одного полностью голого человека.

Исполнительница отметила, что тематическая вечеринка блогерши была посвящена арт-объектам и арт-историям. Она добавила, что на мероприятии было много фотографий самой Ивлеевой, но они никак не были связаны с порно, а напоминали скорее искусство.

«Ничего, что имеет отношение к порноиндустрии, ничего подобного там не было. Вся одежда была выбрана с иронией. Голых людей не было. Наоборот, все были ангелами», - заключила Милявская.

Ранее на критику из-за «голой» вечеринки ответила сама Настя Ивлеева.

Также сообщалось, что общественное движение «Зов Народа» обратилось в СК России с просьбой проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация) после скандальной вечеринки в Москве.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация)