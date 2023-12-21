«Таким людям должен быть объявлен бойкот»: Екатерина Мизулина об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала скандальную вечеринку, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Участники мероприятия должны были прийти на нее голыми или же в откровенных нарядах. По мнению Мизулиной, всем селебрети, кто побывал на вечере, необходимо объявить бойкот.

Глава ЛБИ поделилась своим видением ситуации в Telegram-канале Екатерина Мизулина. Подобные мероприятия общественный деятель сочла крайне циничными, особенно в такое непростое для страны время. Она назвала это выстрелом в ногу политике, которую сейчас проводит государство.

«Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причём на государственном уровне», — считает Мизулина.

Также она обратила внимание на то, что возмущение общественности вызвал не сам факт «голой» вечеринки, а то что кадры оттуда появились в Сети. Эти изображения, по словам главы Лиги, могли увидеть дети.

Ранее певица Лолита оправдала «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Она заявила, что на мероприятии не было ни одного по-настоящему голого человека.