«Получила я знатно»: Лера Кудрявцева рассказала о семейном конфликте

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила об отце, ударившем ее за ложь. Знаменитость рассказала о семейном конфликте в Telegram-канале.

В личном блоге Лера вспомнила, как в детстве отец выпорол ее за вранье. Будущая звезда ТВ вырвала из дневника страницу с двойкой, а родителю сказала, что он «исчез сам по себе». По словам Кудрявцевой, она получила за обман «знатно».

«Получила я знатно. С тех пор ненавижу ложь. Я ее чувствую, ощущаю. Я не люблю, когда врут, и сама не вру. Стараюсь молчать, когда правда не лучшее из...», — высказалась знаменитость.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила о смерти тяжелобольной сестры, отказавшейся от лечения. Ее родственница считала, что госпитализация — «лишние страдания». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева покинула Россию и улетела в Турцию на 4 дня. Знаменитость отправилась на курорт с дочерью Марией.