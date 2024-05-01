«Немного, но хоть что-то»: Лера Кудрявцева улетела из России в Турцию

Телеведущая Лера Кудрявцева решила устроить себе мини-отпуск. В своем Telegram-канале знаменитость сообщила, что вместе с дочерью Марией улетела в Турцию на четыре дня.

В личном блоге телезвезда опубликовала фото записки, оставленной дочерью, и поделилась первыми впечатлениями о поездке.

«Прилетели на 4 дня в Турцию. Немного, но хоть что-то», — написала Лера Кудрявцева.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ добавила, что 6 мая должна выйти на работу.

По признанию Леры Кудрявцевой, ей показалось, что она не покидала Россию, поскольку она встретила на отдыхе многих отечественных звезд.

«Я лежу и слушаю, как поют „Иванушки “ за окном (ребята здесь выступают). Наши соседи — Рома Павлюченко с семьей. Я уехала из Москвы или нет, не пойму. Фомин Митя еще завтра подгребет», — поделилась телеведущая.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева впервые за долгое время вышла в свет с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, после заявления о расставании. Телеведущая отправилась вместе с мужем и дочерью на отдых за город. После этого в Сети заговорили о примирении супругов.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария. Однако в январе этого года телеведущая заявила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Тогда знаменитость намекнула, что причиной разрыва стали проблемы хоккеиста с алкоголем. Впоследствии выяснилось, что Лера Кудрявцева официально не подала на развод, а решила, что разрыв станет мотивацией для решения серьезной проблемы.

Ранее сообщалось о том, что жена актера Антона Макарского заявила, что вместе с семьей уезжает из Москвы.