НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 апреля 2025, 09:39
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Получила обещанные миллионы? Анна Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова сообщила, что дала первое интервью после смерти Яниса Тиммы.
Получила обещанные миллионы? Анна Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

© Starface.ru

Певица Анна Седокова сообщила, что дала первое интервью после смерти Яниса Тиммы. Артистка показала фото со съемок в соцсети.

В конце 2024 года ушел из жизни Янис Тимма. Несколько месяцев певица хранила молчание и отказывалась от интервью, несмотря на то, что ей предлагали 10 миллионов за съемку. Однако в апреле Седокова решила раскрыть тайну последних дней Тиммы. Она опубликовала фото из машины и сообщила, что едет на интервью.

«Еду на первую съемку интервью. Волнуюсь. Но надо идти навстречу страху, а не убегать от него», — высказалась певица.

Для съемок Анна выбрала бежевое платье с открытыми плечами и сделала макияж с акцентом на глаза.

Певица не уточнила, кто стал интервьюером и когда съемка появится в Сети.

Ранее певица Анна Седокова рассказала, что не раз просила Тимму обратиться к психологу. Однако после первого приема спортсмен отказался от терапии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что за Седоковой ухаживает «красавец из мира спорта».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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