Получила обещанные миллионы? Анна Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова сообщила, что дала первое интервью после смерти Яниса Тиммы. Артистка показала фото со съемок в соцсети.

В конце 2024 года ушел из жизни Янис Тимма. Несколько месяцев певица хранила молчание и отказывалась от интервью, несмотря на то, что ей предлагали 10 миллионов за съемку. Однако в апреле Седокова решила раскрыть тайну последних дней Тиммы. Она опубликовала фото из машины и сообщила, что едет на интервью.

«Еду на первую съемку интервью. Волнуюсь. Но надо идти навстречу страху, а не убегать от него», — высказалась певица.

Для съемок Анна выбрала бежевое платье с открытыми плечами и сделала макияж с акцентом на глаза.

Певица не уточнила, кто стал интервьюером и когда съемка появится в Сети.

Ранее певица Анна Седокова рассказала, что не раз просила Тимму обратиться к психологу. Однако после первого приема спортсмен отказался от терапии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что за Седоковой ухаживает «красавец из мира спорта».