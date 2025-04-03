«У меня ничего не осталось»: Седокова рассказала, как пыталась отвезти Тимму к психологу

Певица Анна Седокова рассказала, что не раз уговаривала бывшего мужа Яниса Тимму обратиться к психологу. Экс-солистка группы «ВИА Гра» прервала молчание по поводу ментального состояния баскетболиста и ответила на обвинения в равнодушии.

Напомним, что после смерти спортсмена Анна столкнулась с критикой. Некоторые говорили о том, что Тимма покончил с собой именно из-за бывшей жены, и она якобы загубила его жизнь.

Певица призналась, что не раз уговаривала Яниса пойти к психологу, но после первого приема он отказывался проходить терапию. Женщина отметила, что молчала о состоянии мужа, так как боялась испортить его репутацию. Она вспоминает, что он видел смысл жизни в работе.

«Все очень сложно, поверьте. Нашу ситуацию не описать в паре предложений. Мне жаль, что я кажусь вам равнодушной, это не так. Мои чувства – они только мои. У меня ничего не осталось, кроме них. Понимаете? Позвольте мне их сохранить для себя», — поделилась артистка.

После самоубийства экс-супруга исполнительница сама попала в больницу. У нее был нервный срыв. Пришлось отменить гастроли. Но она не стала завязывать с творчеством и выпустила новый трек. В нем она рассказала о своих чувствах после потери близкого человека.

Ранее мы писали о том, что сын Анны Седоковой пошел по стопам Яниса Тиммы. Он считает его своим папой.