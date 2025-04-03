«Красавец из сферы, где был Янис»: кто является тайным ухажером Седоковой

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы публикует кадры с букетами. Она спровоцировала слухи о романе, которые потом опровергла. Но продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что за артисткой ухаживают мужчины, один из которых особенно симпатичен – красавец из сферы Яниса Тиммы. Об этом он рассказал Woman.ru.

Дворцов подтвердил, что сердце Анны пока еще не занято окончательно, но уже и не свободно. Он прокомментировал ее фото с букетами и заверил, что у певицы всегда было много поклонников. Он назвал звезду красивой женщиной и отметил, что мужчины стараются оказывать ей знаки внимания.

«Про возлюбленного могу и опровергнуть и поддержать. 40 дней прошло, ведь Аня не обязана горевать вечно! Она живет, работает и зарабатывает. Ухажеров было тьма тьмущая всегда», – высказался продюсер.

Сергей не видит ничего плохого в том, что певице присылают подарки, а она их принимает. При этом среди ухажеров есть один, особенный мужчина. Дворцов дал понять, что Анна питает к нему определенную симпатию. Имя он называть не стал, но немного рассказал о тайном мужчине.

«Объективно, сейчас есть один красавец, который за ней ухаживает активно, дарит подарки. Я могу дополнить только, что это мужчина из мира спорта. Из той же сферы, где был Янис», — добавил продюсер.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова уговаривала Яниса Тимму обратиться к психологу, но после первого приема он отказывался далее проходить терапию.