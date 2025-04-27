Получила медаль: Лера Кудрявцева публично похвасталась достижением 6-летней дочери

Лера Кудрявцева похвасталась достижением дочери.

Телеведущая рассказала в личном блоге о том, что 6-летняя наследница впервые приняла участие в турнире по бальным танцам.

Лера не стала скрывать, что ее дочь Маша сильно волновалась перед выступлением. Звездная мама опубликовала видео с соревнований, где девочка предстала в танцевальном наряде цвета фуксии, а ее волосы были собраны в тугой гладкий пучок.

Наслденица телеведущей всячески пыталась скрывать свое тревогу, из-за чего удалось держаться уверенно на танцполе во время выступления. Кудрявцева с гордостью заявила, что ее дочь получила медаль и грамоту за первые в жизни соревнования по бальным танцам.

«Моя клубничка сегодня первый раз участвовала в турнире по бальным танцам», — расчувствовалась Лера в социальных сетях.

Напомним, что девочка родилась в браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев публично назвал себя скуфом после насмешек Леры Кудрявцевой.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с мужем.