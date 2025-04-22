Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премия FB «Женщина года», которую посетили многие звезды, в том числе и Лера Кудрявцева. Телеведущая появилась на красной дорожке с подругой Катей Гордон. Сначала Лера рассуждала о том, сколько ложной о ней информации в Сети. В качестве примера телеведущая привела ошибочное написание ее фамилии.

«Про тебя вообще много вранья пишут. Никакой задолженности ни у Леры, ни у Игоря Макарова нет», — поддержала Леру Катя.

Затем журналисты поинтересовались, как знаменитость справляется с проблемами в семье: совсем недавно Кудрявцева намекнула на алкоголизм мужа и усталость от происходящего. Однако Лера не стала обсуждать личную жизнь, лаконично заявив: «До свидания!».

Ее поддержал мужчина, который, вероятно, является представителем Кудрявцевой. Он обратился к прессе со словами: «А давайте по теме».

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, есть ли шанс на спасение брака Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Ксения Собчак оценила новую девушку Александра Лебедева фразой «смелости ей не занимать».