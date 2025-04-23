«Это звучит гордо»: Лазарев ответил Кудрявцевой, назвавшей его скуфом

Певец Сергей Лазарев ответил телеведущей Лере Кудрявцевой, назвавшей его скуфом. Он согласился с подругой и дал понять, что ему совсем не обидны ее насмешки.

У Лазарева и Кудрявцевой довольно теплые дружеские отношения, в которых есть место сарказму и шуткам друг над другом. Так, недавно артистка в очередной раз подколола приятеля и заявила, что он является уже вовсе не крашем, а скуфом. На слова Леры Сергей отреагировал на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ», на котором побывал и портал «Страсти».

«Да, я скуф, и это звучит гордо! А Лера просто лучшая», - публично заявил Лазарев после выступления на мероприятии.

Отметим, что Лера Кудрявцева в очередной раз станет ведущей «Премии МУЗ-ТВ». А компанию ей в этом году составят Николай Басков, Яна Чурикова, Владимир Маркони и Mia Boyka. Лазарев же представлен в номинации «Лучший исполнитель». Правда, в беседе с порталом «Страсти» Сергей признался, что откажется от награды, если ему предложат передать ее молодому артисту.

Ранее Сергей Лазарев высмеял вокальные способности Алексея Чумакова.