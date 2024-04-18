«Получила конкретного леща»: продюсер отреагировал на «голую» вечеринку Ивлеевой

Продюсер Юрий Бардаш заявил, что блогершу Настю Ивлееву надо перевоспитать. Юрий поделился мнением в эфире шоу «Так сказать».

По словам Юрия, его удивила скандальная вечеринка Ивлеевой. Он назвал блогершу «невежественной бабой», которую вознесли. Бардаш не отрицает таланта Насти, но считает, что она нуждается в перевоспитании.

«Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя получила конкретного леща, божественного», — заявил продюсер.

По мнению Юрия, Настя была лидером мнения, и людям, имеющим влияние на молодежь, нужно проводить идеологическую работу над собой.

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