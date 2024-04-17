Старший сын Марии Погребняк может покинуть Россию после окончания школы

Блогер Мария Погребняк родила троих детей в браке с футболистом Павлом Погребняком. В этом году старший сын пары 17-летний Артем заканчивает школу и может покинуть Россию.

«Мы рассматриваем два университета. Один находится в Корее, а второй — МГУ. Еще, конечно, есть вариант поехать учиться в Лондонский университет, но вообще, сначала нужно сдать ЕГЭ», — разоткровенничалась Мария с подписчиками в соцсети.

При этом блогер не стала скрывать, что очень переживает за сына, поэтому тщательно следит за его подготовкой к предстоящим испытаниям.

«Детки создают экзамены, пока что пробные. Старший у меня оканчивает 11-й класс, а средний — девятый. Поэтому сейчас мы сосредоточены полностью на подготовке», — уточнила Погребняк.

В 2023 году Мария и Павел развелась после 17 лет совместной жизни. В настоящее время блогер состоит в новых отношениях, однако тщательно скрывает личность возлюбленного.

Ранее Мария Погребняк раскрыла причину развода с мужем. По ее словам, их отношения с Павлом переросли в родственные. Блогер подчеркнула, что в расставании виноваты двое, так как гармония в семье должна поддерживаться как мужем, так и женой. Однако мужчины не уделяют этому внимание, игнорируя интересы женщин.