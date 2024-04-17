Музыкант Бардаш высмеял «кувыркания» Киркорова и заявил, что Россия нуждается в «Пугачевой здорового человека»

Основатель популярных украинских групп «Грибы» и Quest Pistols, музыкант и продюсер Юрий Бардаш заявил, что находится в движении создания новой культуры для России, которая нуждается в «Пугачевой здорового человека».

«Люди хотят увидеть на экране человека, а нам предлагают «попандопул» каких-то в узких штанишках и оборотней, которые представляли «голубые огоньки» и ржали нам в глаза при этом. Сейчас другой дух времени, и все человеческие ценности встают с колен… И, конечно, многих артистов это покорежило, потому что они жили в отрыве от людей», - сказал продюсер в интервью проекту «Так сказать», доступном в «ВКонтакте».

В качестве примера он привел певца Филиппа Киркорова, который после скандала на «голой» вечеринке принес публичные извинения и съездил в Донбасс.

«Посмотрите, как кувыркается Киркоров сейчас. Его в очередной раз пытаются как-то отбелить», - выразил уверенность Бардаш, добавив, что в России не существует «культуры отмены».

По мнению музыканта, Киркоров долгое время пытался не замечать событий, происходящих вокруг. Он также раскритиковал исполнителя хита «Цвет настроения синий» за поездку в Донбасс и раздачу там плакатов со своим изображением.

«Нужно бережно растить культуру России, а не вот этих «трупов» тормошить: «Эй! Поезжай на Донбасс!». А они в ответ: «Ну, ладно. Давайте на денек сниму свое Гуччи и съезжу». Эти люди давно упустили дух времени. Давайте обратим внимание на народ. В народе алмазов очень много…», - заключил Бардаш.

Ранее Юрий Бардаш назвал Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, очень талантливым артистом, который «поставил» на западную культуру и стал русофобом.