Получила черную метку: уехавшая из РФ Татьяна Лазарева* рассказала, кто ее проклял

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ) считает, что Александр Масляков проклял покинувших КВН артистов. Телеведущая поделилась откровением в эфире шоу «И грянул Грэм».

По словам знаменитости, Александр относился к участникам КВН как к своим детям. Вот почему его задевал уход каждого из них: Масляков остро реагировал, когда комики хотели достичь высот за пределами передачи.

«Мы были первыми тараканами, которые убежали. Он нас проклял просто», — цитирует Газета.Ru высказывание юмористки.

По мнению знаменитости, многие участники КВН вдохновились ее примером и ушли из КВН в поисках саморазвития. Артистка считает, что со временем Александр смирился с массовым уходом юмористов.

Ранее Лазарева* сообщила, что собирается вернуться в Россию. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой выяснилось, почему Лайма Вайкуле прекратила общение с Игорем Крутым.

*признана иноагентом на территории РФ