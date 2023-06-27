Брошенная всеми Татьяна Лазарева* заявила, что собирается вернуться в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева*(Признана иноагентом на территории РФ) уже несколько лет живет в Испании. Однако, как выяснилось, страну своим домом она до сих пор не считает. Для нее жизнь за границей похожа на отпуск, из которого ей предстоит в скором времени выйти и вернуться в Москву.

В новом интервью Лазарева* призналась, что так и не стала своей в Европе. При этом и настоящим эмигрантом она себя не считает, так как не отказывается от Родины. Она уверена, что все равно вернется, а ее жизнь сейчас – это все временно.

«Я не ассимилируюсь здесь, мой испанский очень плохой. Я понимаю, что здесь на работу пойти точно не смогу. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу и поеду обратно в Москву», - заявила Татьяна*. Также телеведущая уточнила, что по России не страдает и сильно не тоскует.

Впрочем, печалиться Лазаревой* действительно есть из-за чего. Дело в том, что за последнее время она лишилась поддержки и от родных, и от друзей, и от поклонников. Не так давно у нее вновь проявилась болезнь – язвенный колит – и никто не смог ей помочь во время приступа. Сама она рассказывала, что осталась одна, и некому даже купить ей лекарства.

Ранее Татьяна Лазарева* сделала резкий выпад в сторону Олега Газманова.

*(Признана иноагентом на территории РФ)