Получает алименты, хотя сын с ней не живет: какую сумму выплачивает Прилучный Муцениеце

Агата Муцениеце получает 370 тысяч рублей алиментов на детей от Павла Прилучного. Об этом сообщает Woman.ru.

Сын Тимофей уже полгода проживает с отцом, несмотря на решение суда. При этом Павел продолжает выплачивать алименты актрисе в сумме, установленной в апреле 2024 года. По информации источника, Агата получает на детей от 370 до 500 тысяч рублей в месяц.

Адвокат Андрей Алешкин заявил: если экс-супруги «поделят» детей, то им придется платить друг другу.

«Если вдруг сына оставят с Павлом, а дочь — с Агатой, то он будет платить алименты ей на дочь, сумма будет скорректирована, а она — ему на сына. Варианта два: выплаты назначат либо в твердой сумме, либо процент от доходов», — пояснил адвокат.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце забрала дочь у Прилучного после отдыха с возлюбленным. Подробности читайте в этой новости.

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