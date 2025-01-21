Жена Милоша Биковича показала редкое фото актера с годовалым сыном на горке

Актер Милош Бикович провел выходные с женой и сыном на природе. Звезда фильма «Холоп» отправился с 27-летней супругой Иваной Малич и наследником Василием, которому всего годик, в заснеженный лес. Они много гуляли и фотографировались.

Избранница знаменитости опубликовала в соцсетях редкие семейные кадры. На них их сын катался на ледянке, а на следующем снимке малыш был на руках у звездного папы. Перед камерой позировала и сама Ивана, но она снялась в кафе с сыном на руках. Из окна были видны деревья и горки.