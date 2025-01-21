Жена Милоша Биковича показала редкое фото актера с годовалым сыном на горке
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Актер Милош Бикович провел выходные с женой и сыном на природе. Звезда фильма «Холоп» отправился с 27-летней супругой Иваной Малич и наследником Василием, которому всего годик, в заснеженный лес. Они много гуляли и фотографировались.
Избранница знаменитости опубликовала в соцсетях редкие семейные кадры. На них их сын катался на ледянке, а на следующем снимке малыш был на руках у звездного папы. Перед камерой позировала и сама Ивана, но она снялась в кафе с сыном на руках. Из окна были видны деревья и горки.
Напомним, что влюбленные счастливы вместе уже несколько лет. В начале января прошлого года у них появился сын. СМИ пишут, что ребенку дали имя Василий. Пара скрывает первенца от публики и показывает только со стороны.
Актер снимается в России, но много времени проводит в Черногории.
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