«Любимая красотка»: Агата Муцениеце забрала дочь у Прилучного после отдыха с возлюбленным

36-летняя актриса Агата Муцениеце провела отпуск на Мальдивах с музыкантом Петром Дрангой. Ее дочь Мия в это время находилась у отца, Павла Прилучного. Накануне звезда вернулась домой и воссоединилась с наследницей.

Артистка решила провести совместное время с восьмилетней дочерью и отвела ее к парикмахеру. Стилист постриг длинные волосы Мии, убрав 15 сантиметров длины. Агата не скрывала, что очень довольна результатом. Впрочем, девочка также выглядела счастливой.

«Это кто у меня подстригся и такой красивый? Какие волосы! Обрезала себе 15 сантиметров волос. Наконец-то подстриглась. Любимая красотка!», — сказала Муцениеце, попросив школьницу покружиться и показать новую прическу.

После телеведущая отправилась с дочерью домой. В дороге они с Мией веселились — исполнили известную сейчас песню про бобра и смеялись. Было видно, что Агата очень соскучилась по девочке. На следующий день кинозвезда отправилась к косметологу, чтобы привести в порядок кожу после отдыха на райском курорте.

Отметим, что Муцениеце до сих пор не видится с сыном Тимофеем от брака с Павлом Прилучным. Согласно решению суда, мальчик должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери.

11 января Тимофею исполнилось 12 лет. Мальчик решил провести праздник с новой семьей актера, а его матери в этот день рядом не было. Из-за этого на Павла Прилучного в Сети обрушились критики. Позже он решил сделать еще один день рождения для сына.