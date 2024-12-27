Полный восторг: Филипп Киркоров показал оригинальный подарок от фанатки

Филиппу Киркорову несколько десятков лет удается сохранять популярность в российском шоу-бизнесе. У короля поп-эстрады множество фанатов, которые регулярно радуют его подарками. На этот раз бывшему мужу Примадонны подарили его огромный потрет, светящийся в темноте.

Оригинальный подарок народный артист показал на страничке в соцсети. На картине изображен портрет Киркорова, также на ней написаны слова из его песен, которые видны в темноте.