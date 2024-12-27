Полный восторг: Филипп Киркоров показал оригинальный подарок от фанатки
© Zilber Mihail/East News
Филиппу Киркорову несколько десятков лет удается сохранять популярность в российском шоу-бизнесе. У короля поп-эстрады множество фанатов, которые регулярно радуют его подарками. На этот раз бывшему мужу Примадонны подарили его огромный потрет, светящийся в темноте.
Оригинальный подарок народный артист показал на страничке в соцсети. На картине изображен портрет Киркорова, также на ней написаны слова из его песен, которые видны в темноте.
Рассматривая картину, певец удивился, как художнице удалось передать черты его лица столь точно. Явно Киркоров в восторге от работы художницы.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что принимал роды у женщины в микроавтобусе. Рожденную девочку назвали в его честь.
Также до этого мы писали, что Филипп Киркоров больше не держит зла на блогершу Настю Ивлееву, с которой разругался после «голой» вечеринки. Он заявил, что она в нем теперь вызывает только жалость.