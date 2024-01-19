«Полный фейк»: мать актера Анатолия Руденко считает, что его подставили с наркотиками

18 января звезду сериалов «Триггер» и «Две звезды» Анатолия Руденко задержали с наркотиками в центре Москвы. Инцидент прокомментировала мама артиста Любовь Руденко.

Женщина уверена: ее сына подставили враги, и он не мог принимать запрещенные вещества. Она назвала случившееся «полным фейком».

«У него безупречная репутация», — цитирует женщину телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Напомним, артист заявил правоохранителям, что нашел запрещенное вещество, когда гулял в парке с собакой. Более того, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов он уточнил, что не знал о содержимом пакетика.

По информации в СМИ, полицейским пришлось постараться, чтобы найти содержимое с порошком. Дело в том, что Руденко якобы приклеил пакетик к телу в районе паха.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, какое наказание грозит артисту. Оно зависит от того, какой размер наркотиков будет установлен. Он может быть «значительным, крупным и особо крупным». В первом случае речь идет о наказании до 3 лет, во втором — от 3 до 10. Если будет установлен особо крупный размер запрещенного вещества, то Руденко грозит до 15 лет лишения свободы.