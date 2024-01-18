Адвокат Жорин сообщил, что задержанному актеру Руденко грозит до 15 лет тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что задержанному актеру Анатолию Руденко грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом информирует NEWS.ru.

18 января 2024 года стало известно о задержании звезды сериала «Две судьбы» с наркотиками. Анатолий заявил, что нашел запрещенное вещество, когда гулял в парке с собакой. Адвокат Сергей Жорин рассказал, какое наказание может грозить актеру.

По словам Жорина, наказание зависит от того, какой размер наркотиков будет установлен. Он может быть «значительным, крупным и особо крупным». В первом случае речь идет о наказании до 3 лет, во втором — от 3 до 10. Если будет установлен особо крупный размер запрещенного вещества, то Руденко грозит до 15 лет.

На данный момент представители актера никак не комментировали новость о его задержании.

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