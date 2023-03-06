«Полный бред»: Анна Семенович заговорила об оказании интим-услуг солистками «Блестящих»

В далеком прошлом Анна Семенович была перспективной фигуристкой. Мало кто знает, что в 1999-м году в паре с Костомаровым она заняла второе место на чемпионате России, однако после этого результаты пошли на спад. Тогда Анна решила кардинально изменить сферу деятельности и попала в музыкальный коллектив «Блестящие». О судьбе данной группы артистка откровенно высказалась в шоу «Злые языки».

В народе нередко бытует мнение о том, что певицы «Блестящих» были востребованы не только из-за их вокальных данных, но и из-за оказания интимных услуг для влиятельных мужчин. Семенович поспешила опровергнуть эти домыслы.

«Полный бред. Такого никогда не было. Ни одна из солисток группы нигде не оставалась на ночь. Может, продюсеру предлагали, но лично нам — никто. Все девочки были в отношениях, у всех были молодые люди», — высказалась знаменитость.

Ранее Анна Семенович проинформировала о будущем госпитализированного Романа Костомарова. Напомним, 10 января Олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией, и с тех пор он отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой известная певица проговорилась о личной жизни. Что именно сказала Анна — читайте здесь.